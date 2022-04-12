Війська РФ не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів"

У Харкові російські окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Повідомляється, що росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається з початку військового вторгнення Росії на територію України.

Додають, що інфраструктура інституту уже дуже серйозно постраждала, а саме:

система зовнішнього енергопостачання установки;

система кондиціювання системи охолодження клістронної галереї лінійного прискорювача електронів;

будівля (безпосередньо ядерної установки, помпової та градирень, а також лабораторії ізотопів).

Також установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні.

Окрім того, показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні.