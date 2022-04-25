Войска РФ попытались развить наступление на Донбассе, но понеся потери отступили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пресекли попытки российских оккупантов развить наступление на Донбассе в направлении Запорожской области. Противник понес потери и отступил на свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В частности, в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное противник попытался развить наступление в направлении Запорожья. ВСУ отразили все атаки. Враг с потерями отступил на исходные рубежи.

Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник усилил обстрелы позиций украинских военных. Под его прикрытием враг пытался продвинуться вглубь территории Украины.

Напомним, за прошлую неделю российские оккупанты сумели продвинуться в направлении Гуляй Поля Запорожской области на 10 километров. Однако украинские военные сумели остановить противника.

Отметим, разведка Великобритании отметила успешные действия ВСУ на Донбассе за прошлую неделю.

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