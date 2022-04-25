UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ попытались развить наступление на Донбассе, но понеся потери отступили

Фото: оккупанты не смогли развить наступление на Донбассе (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пресекли попытки российских оккупантов развить наступление на Донбассе в направлении Запорожской области. Противник понес потери и отступил на свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник усилил обстрелы позиций украинских военных. Под его прикрытием враг пытался продвинуться вглубь территории Украины.

В частности, в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное противник попытался развить наступление в направлении Запорожья. ВСУ отразили все атаки. Враг с потерями отступил на исходные рубежи.

Напомним, за прошлую неделю российские оккупанты сумели продвинуться в направлении Гуляй Поля Запорожской области на 10 километров. Однако украинские военные сумели остановить противника.

Отметим, разведка Великобритании отметила успешные действия ВСУ на Донбассе за прошлую неделю.

Война России против Украины идет 61-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьДонбассГенштаб ВСУ