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Войска РФ при поддержке танков пытались провести атаку в Херсонской области, - ОК "Юг"

Фото: войска РФ предприняли попытку наступления в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ силами более 50 солдат при поддержке двух танков Т-62 и одного БТР-82А пытались провести наступление в направлении Сухой Пруд, Андреевка Херсонской области, но с потерями были вынуждены отойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также оккупанты силами мотострелкового и танкового взводов предприняли попытку атаки в направлении сел Брускинское и Белогорка Херсонской области, но попытка наступления также была отбита.

В течение дня враг еще несколько раз атаковал позиции ВСУ с применением авиации. Ударный вертолет Ка-52 нанес удары по позициям украинских военных в районе Белогорки. Ми-8 противника также потерпел неудачу в районе Новониколаевки.

Напомним, советник главы ОП Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области около тысяч русских оккупантов попали в окружение в Высокополье Херсонской области.

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