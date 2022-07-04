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Войска РФ после оккупации Лисичанска сконцентрируются на двух направлениях, - ISW

Автор: Константин Широкун

После оккупации Лисичанска российские войска, скорее всего, начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути к Славянску и Краматорску, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево. Пока неясно, примут ли они решение организовать оборону вокруг Северска.

В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты к северу от Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории. При этом, по заявлению украинского Генерального штаба, армия РФ использует здесь некие инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны российских военных.

Напомним, СБУ отмечает, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам, коварно убивая украинцев. Примером этого ведомства назвало как раз сегодняшние обстрелы Краматорска и Славянска.

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