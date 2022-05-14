Войска РФ в очередной раз собираются переправиться через Северский Донец, - Гайдай

Российские военные в очередной раз планируют переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке. Именно в этой точке ВСУ уже уничтожали понтонную переправу с большим количеством техники оккупантов несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Также он добавил, что до этого форсировать Белогоровку отказался целый батальон российских войск.

"Скоро подтянется "свежачок". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже направляются в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", - рассказал Гайдай.

Ранее мы сообщали, что Белогоровка Луганской области стала новой "Чернобаевкой", поскольку украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец и разбили много вражеской техники.

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