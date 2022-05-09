UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли центр Славянска, - мэр

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области. О результатах обстрела пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха.

"Поздравление с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - рассказал городской глава.

Лях призвал местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео или фото обстрелов.

Напомним, что Славянск постоянно поддается обстрелам со стороны российских войск. Так 4 мая оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждены школа и многоэтажка.

Также под Славянском захватчики повредили мост, который пересекает реку Северский Донец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СлавянскДонецкая областьВойна России против Украины