Под Славянском сильно поврежден автомобильный мост, - CNN

Недалеко от Славянска Донецкой области артиллерийский снаряд приземлился поблизости или на мосту, который пересекает реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Изображения, геолоцированные CNN, показывают, что важный автомобильный мост, соединяющий город Славянск с населенными пунктами на восток, сильно поврежден. Похоже, по крайней мере, один артиллерийский снаряд приземлился вблизи или на мосту, который пересекает реку Северский Донец.

Мост являются важным связующим звеном между Славянском и городом Лиман на Восток, который уже несколько дней находится под мощным обстрелом русской артиллерии.