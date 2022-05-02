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Под Славянском сильно поврежден автомобильный мост, - CNN

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 22:57
Под Славянском сильно поврежден автомобильный мост, - CNN Фото: обстрелы на Донбассе (tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Недалеко от Славянска Донецкой области артиллерийский снаряд приземлился поблизости или на мосту, который пересекает реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Изображения, геолоцированные CNN, показывают, что важный автомобильный мост, соединяющий город Славянск с населенными пунктами на восток, сильно поврежден. Похоже, по крайней мере, один артиллерийский снаряд приземлился вблизи или на мосту, который пересекает реку Северский Донец.

Мост являются важным связующим звеном между Славянском и городом Лиман на Восток, который уже несколько дней находится под мощным обстрелом русской артиллерии.

Ранее мы сообщали, украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через реку Северский Донец, ведущий в Славянск.

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