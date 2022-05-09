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Війська РФ обстріляли центр Слов'янська, - мер

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Про результати обстрілу поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Привітання з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо", - розповів міський голова.

Лях закликав місцеве населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не публікувати у соцмережах відео чи фото обстрілів.

Нагадаємо, що Слов'янськ постійно піддається обстрілу з боку російських військ. Так, 4 травня окупанти під ранок обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті пошкоджено школу та багатоповерхівку.

Також під Слов'янськом загарбники пошкодили міст, що перетинає річку Сіверський Донець.

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Слов'янськДонецька областьВійна Росії проти України