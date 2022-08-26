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Войска РФ обстреляли Славянск: власти призывают жителей эвакуироваться

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Словянск, Пятница 26 августа 2022 08:55
Войска РФ обстреляли Славянск: власти призывают жителей эвакуироваться Фото: Войска РФ обстреляли Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Валерия Полищук

В ранее утро пятницы, 26 августа, город Словянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются", - написал он.

Ляхов сообщил, что россияне ударили по химическому техникуму. В результате обстрела жертв нет.

"Это еще раз заставляет акцентировать на эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!", - заявил мэр Славянска.

Напомним, ночью оккупанты обстреливали Днепропетровскую область девять раз.

Кроме того, прошлой ночью россияне также массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

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