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Війська РФ обстріляли Слов'янськ: влада закликає жителів евакуюватися

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Слов'янськ, П'ятниця 26 серпня 2022 08:55
Війська РФ обстріляли Слов'янськ: влада закликає жителів евакуюватися Фото: війська РФ обстріляли Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Валерія Поліщук

У раніше ранок п'ятниці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають", - написав він.

Ляхов повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. В результаті обстрілу жертв немає.

"Це ще раз змушує акцентувати на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Їдьте зараз!", - заявив мер Слов'янська.

Нагадаємо, вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровську область дев'ять разів.

Крім того, минулої ночі росіяни також масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.

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