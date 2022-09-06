Войска РФ снова обстреляли Славянск: разрушен частный дом

Во вторник, 6 сентября, в День освобождения Славянска от фашистских захватчиков российские оккупационные войска нанесли удары по городу. В результате обстрела разрушен частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook .

"Прилет на ул. Индустриальную. Там разрушен частный дом. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил он.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты "освободили" Славянск от СТО и спортзала.

Кроме того, в ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску.

Ранее российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.