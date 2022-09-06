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Війська РФ знову обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватний будинок

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Слов'янськ, Вівторок 06 вересня 2022 09:34
Війська РФ знову обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватний будинок Ілюстративне фото: війська РФ знову обстріляли Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 6 вересня, в День звільнення Слов'янська від фашистських загарбників російські окупаційні війська завдали ударів по місту. В результаті обстрілу зруйнований приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook.

"Приліт на вул. індустріальну. Там зруйновано приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив він.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня російські окупанти "звільнили" Слов'янськ від СТО і спортзалу.

Крім того, в ніч на 3 вересня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську.

Раніше російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

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