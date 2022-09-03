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Оккупанты ударили по Краматорску и Славянску: есть разрушения и раненый

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Донецкая область, Суббота 03 сентября 2022 09:45
Оккупанты ударили по Краматорску и Славянску: есть разрушения и раненый Фото: оккупанты ударили по Краматорску и Славянску (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также обстреляли населенные пункты на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, в Краматорске вражеские ракеты попали в два предприятия. Вследствие обстрела ранен один человек.

В Славянске также оккупанты нанесли удар по двум предприятиям. Кроме того, повреждены 7 жилых домов в Белбасовке. Предварительно, обошлось без жертв.

Из-за обстрела российскими войсками повреждены база отдыха и жилой дом в Кураховской общине.

Громко прошла ночь в Соледаре. Там оккупанты разрушили детский садик. А в Звановке ранили мирного жителя.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

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