Оккупанты ударили по Краматорску и Славянску: есть разрушения и раненый

В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также обстреляли населенные пункты на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, в Краматорске вражеские ракеты попали в два предприятия. Вследствие обстрела ранен один человек.

В Славянске также оккупанты нанесли удар по двум предприятиям. Кроме того, повреждены 7 жилых домов в Белбасовке. Предварительно, обошлось без жертв.

Из-за обстрела российскими войсками повреждены база отдыха и жилой дом в Кураховской общине.

Громко прошла ночь в Соледаре. Там оккупанты разрушили детский садик. А в Звановке ранили мирного жителя.