Войска РФ обстреляли село в Запорожской области: погибли два человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что 3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Пологовского района. В результате обстрела повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей. Кроме того, погибло два человека.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).