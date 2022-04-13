Войска РФ обстреляли село в Херсонской области: ранен ребенок
Российские оккупанты обстреляли село Надеждовка Херсонской области. В результате этого ранения получил ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Сообщается, что оккупанты обстреляли село Надеждовка Белозерского района. В результате попадания вражеского снаряда в домовладение ранение грудной клетки получила 15-летняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице, его состояние тяжелое.
Также поврежден ряд жилых домов, гражданская инфраструктура.
"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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