Війська РФ обстріляли село у Херсонській області: поранено дитину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що окупанти обстріляли село Надеждівка Білозерського району. Внаслідок влучення ворожого снаряду у домоволодіння поранення грудної клітини отримала 15-річна дівчинка. Наразі дитина перебуває у лікарні, її стан тяжкий.

Також пошкоджено низку житлових будинків, цивільну інфраструктуру.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).