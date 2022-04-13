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Війська РФ обстріляли село у Херсонській області: поранено дитину

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Херсонська область, Середа 13 квітня 2022 14:25
Війська РФ обстріляли село у Херсонській області: поранено дитину Оупнати обстріляли село у Херсонській області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстріляли село Надеждівка Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що окупанти обстріляли село Надеждівка Білозерського району. Внаслідок влучення ворожого снаряду у домоволодіння поранення грудної клітини отримала 15-річна дівчинка. Наразі дитина перебуває у лікарні, її стан тяжкий.

Також пошкоджено низку житлових будинків, цивільну інфраструктуру.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із загиблими.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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