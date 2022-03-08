ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ обстреляли Рубежное: за сутки погибло трое гражданских

Новина українською →
Луганская область, Вторник 08 марта 2022 13:01
Войска РФ обстреляли Рубежное: за сутки погибло трое гражданских Фото: в Рубежном погибли трое гражданских в результате вражеского обстрела (фото wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупационные войска обстреляли город Рубежное (Луганская область). В результате чего за сутки погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"За сутки в результате вражеских обстрелов погибло трое жителей г. Рубежное. Всего в течение суток в полицию Луганской области поступило 13 сообщений об обстрелах оккупационными войсками населенных пунктов Луганщины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, в результате обстрелов повреждено 8 частных и многоэтажных домов в г. Рубежное и Кременная, а также автомобиль в г. Северодонецк.

Напомним, вчера в результате обстрела Рубежного были повреждены ж/д дорога и жилые дома города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.


Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск полиция Рубежное Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать