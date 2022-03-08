Війська РФ обстріляли Рубіжне: за добу загинуло троє цивільних

Російські окупаційні війська обстріляли місто Рубіжне (Луганська область). Внаслідок чого за добу загинуло троє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"За добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє мешканців м. Рубіжне. Загалом протягом доби до поліції Луганської області надійшло 13 повідомлень про обстріли окупаційними військами населених пунктів Луганщини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними правоохоронців, внаслідок обстрілів пошкоджено 8 приватних та багатоповерхових будинків у м. Рубіжне та Кремінна, а також автомобіль у м. Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу Рубіжного були пошкоджені ж/д дорога і житлові будинки міста.

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