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Войска РФ обстреляли пять громад Сумской области: названы последствия

Иллюстративное фото: войска РФ обстреляли пять громад Сумской области (воен ТВ)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Там зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его информации, под огнем оккупантов находились Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская и Кириковская громады. Там было зафиксировано более 100 прилетов. Враги для атак использовали артиллерию, РСЗО и минометы. В результате обстрелов жертв нет.

При этом в Краснопольской громаде были повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

Напомним, сегодня российская армия также неоднократно наносила удары по Никопольскому району. В результате этого пострадало 50 частных домов.

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