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Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області: названо наслідки

Ілюстративне фото: війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області (воен ТВ)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Там зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його інформацією, під вогнем окупантів перебували Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська та Кириківська громади. Там було зафіксовано понад 100 прильотів. Вороги для атак використовували артилерію, РСЗВ і міномети. Внаслідок обстрілів жертв немає.

При цьому в Краснопільській громаді були пошкоджені два автомобілі, гараж і житловий будинок в селі Травневе.

Нагадаємо, сьогодні російська армія також неодноразово завдавала ударів по Нікопольському району. В результаті цього постраждало 50 приватних будинків.

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Сумская областьВійна Росії проти України