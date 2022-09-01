Війська РФ обстріляли п'ять громад Сумської області: названо наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його інформацією, під вогнем окупантів перебували Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська та Кириківська громади. Там було зафіксовано понад 100 прильотів. Вороги для атак використовували артилерію, РСЗВ і міномети. Внаслідок обстрілів жертв немає.

При цьому в Краснопільській громаді були пошкоджені два автомобілі, гараж і житловий будинок в селі Травневе.