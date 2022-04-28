Войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области

Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.
В МВД Украины напоминают, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы - закрыты.
Напомним, российские оккупанты утром открыли ракетный обстрел по территории Нью-Йорка Донецкой области. В результате огня погибли три человека, еще трое пострадали.
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