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Війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області

Фото: війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області (facebook)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

В МВС України нагадують, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону - закриті.

Нагадаємо, російські окупанти зранку відкрили ракетний обстріл по території Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок вогню загинули троє людей, ще троє постраждали.

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