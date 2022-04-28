Війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області

Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.
В МВС України нагадують, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону - закриті.
Нагадаємо, російські окупанти зранку відкрили ракетний обстріл по території Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок вогню загинули троє людей, ще троє постраждали.
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