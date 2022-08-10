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Войска РФ обстреляли Николаев из "Смерча", есть раненые

Фото: Войска РФ обстреляли Николаев из "Смерча" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на среду, 10 августа, российские военные обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, обстрел произошел около 1:40, в результате которого повреждены жилые дома.

Кроме того, снаряды попали по территории предприятия, складских помещениях и автобазе.

Ким сообщил, что подробная информация уточняется.

Напомним, во время двухдневного комендантского часа правоохранительные органы зарегистрировали 20 производств.

Кроме того, во время затяжного комендантского часа в Николаеве интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города уменьшилась.

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