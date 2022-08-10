Війська РФ обстріляли Миколаїв зі "Смерчу", є поранені

У ніч на середу, 10 серпня, російські військові обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, три людини отримали поранення, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.
За його словами, обстріл стався близько 1:40, в результаті якого пошкоджені житлові будинки.
Крім того, снаряди влучили по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі.
Кім повідомив, що детальна інформація уточнюється.
Нагадаємо, під час дводенної комендантської години правоохоронні органи зареєстрували 20 проваджень.
Крім того, під час затяжної комендантської години у Миколаєві інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.