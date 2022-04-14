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Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области: повреждены дома

Оккупанты обстреляли дома в Сумской области (t_me_itsdonetsk)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. В результате повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в телемарафоне.

По его словам, одна мина залетела прямо в дом людей.

"Несколько часов назад произошли обстрелы нескольких населенных пунктов Сумской области. Повреждены частные дома. Это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли", - сказал Живицкий.

Также глава ОВА сообщил об обстреле поселка Большая Писаревка. Отмечается, что подробности появятся позже.

Оккупанты обстреляли Большую Пасарівку (t.me/Zhyvytskyy)

Ранее мы сообщали, что в Сумской области оккупанты убили более 100 мирных жителей.

Также мы писали, что жителей Сумской области призвали сдавать детали от трофейной русской техники.

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Сумская область