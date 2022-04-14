Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области: повреждены дома

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. В результате повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в телемарафоне.
По его словам, одна мина залетела прямо в дом людей.
"Несколько часов назад произошли обстрелы нескольких населенных пунктов Сумской области. Повреждены частные дома. Это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли", - сказал Живицкий.
Также глава ОВА сообщил об обстреле поселка Большая Писаревка. Отмечается, что подробности появятся позже.
Оккупанты обстреляли Большую Пасарівку (t.me/Zhyvytskyy)
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