Війська РФ обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області: пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького у телемарафоні.
За його словами, одна міна залетіла прямо в дім людей.
"Декілька годин тому відбулися обстріли декількох населених пунктів Сумської області. Є пошкоджені приватні будинки. Це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли", - сказав Живицький.
Також голова ОВА повідомив про обстріл селища Велика Писарівка. Зазначається, що подробиці з'являться згодом.
Окупанти обстріляли Велику Пасарівку (t.me/Zhyvytskyy)
Раніше ми повідомляли, що у Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців.
Також ми писали, що жителів Сумської області закликали здавати деталі від трофейної російської техніки.