Жителей Сумской области призвали сдавать детали от трофейной российской техники
Жителей Сумской области призвали возвращать детали от трофейной российской техники. Таким образом украинские военные смогут пополнить собственный автопарк и направить его на оборону страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Это оборудование не составляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и разрушенные машины, которые будут нас оберегать", - отметил глава области.
В случае наличия каких-либо запчастей от военной техники власти призывают обращаться по телефону: 0964160325.
Напомним, что ВСУ освободили территорию Сумской области от российских оккупантов при этом в регионе продолжаются работы по разминированию.
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