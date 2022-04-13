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Жителей Сумской области призвали сдавать детали от трофейной российской техники

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Сумская область, Среда 13 апреля 2022 12:06
Жителей Сумской области призвали сдавать детали от трофейной российской техники Фото: жителей Сумской области просят сдавать военные трофеи (facebook com Дмитрий Путята)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Сумской области призвали возвращать детали от трофейной российской техники. Таким образом украинские военные смогут пополнить собственный автопарк и направить его на оборону страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Это оборудование не составляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и разрушенные машины, которые будут нас оберегать", - отметил глава области.

В случае наличия каких-либо запчастей от военной техники власти призывают обращаться по телефону: 0964160325.

Напомним, что ВСУ освободили территорию Сумской области от российских оккупантов при этом в регионе продолжаются работы по разминированию.

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