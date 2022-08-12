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Войска РФ снова обстреляли Марганец

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Днепропетровская область, Пятница 12 августа 2022 04:55
Войска РФ снова обстреляли Марганец Фото: войска РФ снова обстреляли Марганец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска в очередной раз подвергли обстрелу город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска сегодня ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов" и еще ряд районов.

Ранее оккупанты открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

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