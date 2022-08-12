Війська РФ знову обстріляли Марганець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка в Telegram .

Жителів закликали залишатися в укриттях.

"Марганець. Знову. Перебуваєте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" і ще ряд районів.

Раніше окупанти відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога загинули 11 осіб, ще 13 - постраждали.

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