Войска РФ обстреляли Криворожский район кассетными снарядами: начато расследование

В понедельник, 23 мая, российские войска обстреляли запрещенными кассетными снарядами Криворожский район. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Днепропетровская областная прокуратура проводит расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

При этом 22 мая россияне совершили артобстрел окрестностей населенного пункта Зеленодольск Криворожского района. На месте происшествия обнаружены обломки неразорванного снаряда с запрещенными кассетными боеприпасами.

"В результате обстрела повреждены жилой дом, линии электропередач и газоснабжения", - рассказали в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 23 мая оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

Напомним, в понедельник, 23 мая, российские военные открыли огонь кассетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, а также есть погибшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.