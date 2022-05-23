Оккупанты нанесли удар кассетными снарядами по Херсонской области. Есть погибшие
Российские военные открыли огонь ракетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, а также есть погибшие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".
"В Белозерке из-за обстрела кассетными снарядами разрушены 10 домов, погибли 3 человека, есть раненые, обстоятельства уточняются", - пишет пресс-служба.
Отметим, что 21 мая оккупанты уже открывали огонь по Белозерке. В результате атаки ранения получили три человека. Среди гражданских были и погибшие. Очевидцы сообщили о двух прилетах.
Как отметили местные, через пол часа в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.
Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно данным Института изучения войны (ISW), российские военные могут попытаться стянуть войска в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении.
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