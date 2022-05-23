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Войска РФ обстреляли Криворожский район кассетными снарядами: начато расследование

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Днепропетровская область, Понедельник 23 мая 2022 18:24
Войска РФ обстреляли Криворожский район кассетными снарядами: начато расследование Фото: войска РФ обстреляли Криворожский район кассетными снарядами (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 23 мая, российские войска обстреляли запрещенными кассетными снарядами Криворожский район. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 23 мая оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

"В результате обстрела повреждены жилой дом, линии электропередач и газоснабжения", - рассказали в Офисе генпрокурора.

При этом 22 мая россияне совершили артобстрел окрестностей населенного пункта Зеленодольск Криворожского района. На месте происшествия обнаружены обломки неразорванного снаряда с запрещенными кассетными боеприпасами.

Днепропетровская областная прокуратура проводит расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в понедельник, 23 мая, российские военные открыли огонь кассетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, а также есть погибшие.

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