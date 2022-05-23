Війська РФ обстріляли Криворізький район касетними снарядами: розпочато розслідування
У понеділок, 23 травня, російські війська обстріляли забороненими касетними снарядами Криворізький район. Прокуратура розпочала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, 23 травня окупанти вчергове обстріляли з артилерії забороненими касетними боєприпасами село Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, лінії електропередач та газопостачання", - розповіли в Офісі генпрокурора.
При цьому 22 травня росіяни здійснили артобстріл околиць населеного пункту Зеленодольськ Криворізького району. На місці події виявлено уламки нерозірваного снаряду із забороненими касетними боєприпасами.
Дніпропетровська обласна прокуратура проводить розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у понеділок, 23 травня, російські військові відкрили вогонь касетними снарядами Білозерки Херсонської області. Внаслідок удару було зруйновано будинки, а також є загиблі.
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