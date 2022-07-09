Россияне утром обстреляли Сумскую область с вертолетов и РСЗО
Фото: россияне утром обстреляли Сумскую область с вертолетов и РСЗО (Getty Images)
Российские войска сегодня утром нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По словам главы области ночь на 9 июля была тихой, а утро началось обстрелами, а именно:
- после семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской общине,
- в половине восьмого - по Хотинской общине было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня,
- около 07:45 российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавляет Живицкий.
Напомним, вчера за день россияне 18 раз обстреляли Сумскую область. Всего выпущено было более 100 выстрелов из различных видов вооружения: применялись ракеты, минометы, САУ. Под обстрел попал автомобиль местного фермера.
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