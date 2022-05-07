Войска РФ обстреливают Изюм из "Ураганов" кассетными снарядами, лживо обвиняя ВСУ, - горсовет

Войска РФ обстреливают захваченный Изюм из реактивных систем залпового огня "Ураган", применяя запрещенные кассетные боеприпасы. При этом российские пропагандисты распространяют лживую информацию, якобы удары по городу наносят ВСУ, хотя расстояние до наших позиций - больше, чем максимальная дальность стрельбы этих установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максима Стрельника в Facebook .

Так, для развенчания очередного фейка чиновник привел основные технические характеристики РСЗО "Ураган", а также обратил внимание на географию военных действий на Изюмском направлении.

"Теперь открываем карту и смотрим ближайшие населенные пункты в Изюм, откуда потенциально ВСУ могли нанести удар с РСЗО "Ураган" с максимальной дальностью стрельбы 36 км. Также учитываем, что данный вид оружия применяются с глубоко тыла, поскольку из-за своих больших габаритов и небольшой маневренности, является легкой целью для противника", - отмечает Стрельник.

Так, прямое расстояние получается:

Славянск-Изюм (не менее 50 км),

Барвенково-Изюм (не менее 45 км),

Святогорск-Изюм (не менее 40 км),

Петровское-Изюм (не менее 40 км).

В Изюмском горсовете развенчали фейк российских пропагандистов об обстрелах города из "Ураганов" (фото: скрин facebook.com/max.strel.9)

"Поэтому очевидно, что ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными бомбами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет, о чем опять же заявляют сами российские пропагандисты. В этой связи мы можем утверждать, что город действительно обстреливают сами россияне", - указывает представитель Изюмского горсовета.

Стрельник также выразил искренние соболезнования семье погибших жителей оккупированного рашистами города.

"Виновные в этих военных преступлениях обязательно будут наказаны, в том числе, российские пропагандисты, распространяющие откровенную ложь об Изюме и оправдывающие военную агрессию российских оккупантов. Не доверяйте российской пропаганде. Никогда!" - подчеркивает он.