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Війська РФ обстрілюють Ізюм з "Ураганів" касетними снарядами, брехливо звинувачуючи ЗСУ, - міськрада

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Ізюм, Субота 07 травня 2022 04:34
Війська РФ обстрілюють Ізюм з "Ураганів" касетними снарядами, брехливо звинувачуючи ЗСУ, - міськрада Фото: РСЗВ "Ураган" (mil.ru)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстрілюють захоплений Ізюм з реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи заборонені касетні боєприпаси. При цьому російські пропагандисти поширюють брехливу інформацію, нібито удари по місту наносять ЗСУ, хоча відстань до наших позицій - більша за максимальну дальність стрільби цих установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максима Стрельника у Facebook.

Так, для розвінчання чергового фейку чиновник навів основні технічні характеристики РСЗВ "Ураган", а також звернув увагу на географію військових дій на Ізюмському напрямку.

"Тепер відкриваємо карту і дивимося найближчі населені пункти до Ізюма, звідки потенційно ЗСУ могли завдати удар з РСЗВ "Ураган" з максимальною дальністю стрільби 36 км. Також враховуємо, що даний вид зброї застосовуються з глибоко тилу, оскільки через свої великі габарити і невелику маневреність, є легкою ціллю для противника", - зазначає Стрельник.

Так, пряма відстань виходить:

  • Слов'янськ-Ізюм (не менше 50 км),
  • Барвінкове-Ізюм (не менше 45 км),
  • Святогірськ-Ізюм (не менше 40 км),
  • Петрівське-Ізюм (не менше 40 км).

Війська РФ обстрілюють Ізюм з &quot;Ураганів&quot; касетними снарядами, брехливо звинувачуючи ЗСУ, - міськрада

В Ізюмській міськраді розвінчали фейк російських пропагандистів про обстріли міста з "Ураганів" (фото: скрін facebook.com/max.strel.9)

"Тож, очевидним є, що ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними бомбами. Не говорячи вже про те, що реальної причини для нанесення таких ударів немає, про що, знову ж таки, заявляють самі російські пропагандисти. У зв'язку з цим, ми можемо стверджувати, що місто насправді обстрілюють самі росіяни", - вказує представник Ізюмської міськради.

Стрельник також висловив щирі співчуття родині загиблих жителів окупованого рашистами міста.

"Винні у цих воєнних злочинах обов’язково будуть покарані, в тому числі, російські пропагандисти, які розповсюджують відверту брехню про Ізюм і виправдовують військову агресію російських окупантів. Не довіряйте російській пропаганді. Ніколи!" - наголошує він.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області російські окупанти розстріляли колону цивільних.

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