Войска РФ ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 28 августа, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.
В результате обстрела пострадали пять домой.
Кроме этого, двое людей травмировались обломками стекла.
Куртев добавил, что дополнительная информация уточняется.
Напомним, вчера ночью российские оккупанты обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.
Кроме того, 27 августа россияне ночью обстреливали Запорожье. Власти зафиксировали 16 "прилетов".
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