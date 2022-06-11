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Войска РФ наступают на Славянск, пытаются закрепиться в Богородичном, - Генштаб

Российские военные продвинулись на славянском направлении (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ основные усилия сосредотачивают на подготовке к наступлению на Славянск. Ведутся штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имея незначительный успех, оккупанты пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении российские военные продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

На Харьковском направлении подразделения российской армии сосредоточились на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

Также противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили одну батальонную тактическую группу.

В Южнобужском направлении войска РФ совершенствуют фортификационные объекты, устанавливают блокпосты вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о ликвидации еще двух российских генералов под Херсоном.

Кроме того, по его словам, впервые подтверждено пребывание сирийских наемников, которые воюют на стороне России. Арестович отметил, что артиллерия уничтожила их базу в Херсонской области, в результате около 200 убитых.

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