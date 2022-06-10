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В Украине впервые подтвердили присутствие арабских наемников на стороне России

Новина українською →
Чкалово, Пятница 10 июня 2022 22:29
В Украине впервые подтвердили присутствие арабских наемников на стороне России Фото: Россия привезла арабских наемников в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия задействовала в войне против Украины наемников из арабских стран, вероятно Сирии.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Фейгин.Live".

"Населенный пункт Чкалово, Херсонская область. Первое подтвержденное наличие арабских наемников в Украине, вероятно, сирийцы", - сообщил Арестович.

По его словам, арабские наемники попали под огонь украинской артиллерии, понеся значительные невосполнимые потери.

"Точное попадание украинской артиллерии, более двухсот убитых, по самым скромным оценкам", - отметил он.

Напомним, украинская разведка рассказывала, что Россия обманом вербует наемников для войны в Украине в частности, нанимая людей якобы в охранные компании.

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