Войска РФ наступают на Славянск, пытаются закрепиться в Богородичном, - Генштаб

Войска РФ основные усилия сосредотачивают на подготовке к наступлению на Славянск. Ведутся штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имея незначительный успех, оккупанты пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении российские военные продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

На Харьковском направлении подразделения российской армии сосредоточились на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

Также противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили одну батальонную тактическую группу.

В Южнобужском направлении войска РФ совершенствуют фортификационные объекты, устанавливают блокпосты вблизи мостов через Северо-Крымский канал.