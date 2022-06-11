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Війська РФ наступають на Слов'янськ, намагаються закріпитися в Богородичному, - Генштаб

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Київ, Субота 11 червня 2022 07:19
Війська РФ наступають на Слов'янськ, намагаються закріпитися в Богородичному, - Генштаб Російські військові просунулися на слов'янському напрямку (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ основні зусилля зосереджують на підготовці до наступу на Слов'янськ. Ведуться штурмові дії в напрямку Пасіка-Богородичне. Маючи незначний успіх, окупанти намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку російські військові продовжують утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях.

На харківському напрямку підрозділи російської армії зосередилися на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

Також противник веде наступ у напрямку Новотошківське-Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії в місті Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишеваху. Для посилення угруповання військ перемістили одну батальйонну тактичну групу.

У Південнобузькому напрямку війська РФ вдосконалюють фортифікаційні об'єкти, встановлюють блокпости поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив про ліквідацію ще двох російських генералів під Херсоном.

Крім того, за його словами, вперше підтверджено перебування сирійських найманців, які воюють на боці Росії. Арестович зазначив, що артилерія знищила їх базу в Херсонській області, в результаті близько 200 убитих.

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