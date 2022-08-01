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Войска РФ наращивают ударную группировку на Криворожском направлении, - ОК "Юг"

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Днепр, Понедельник 01 августа 2022 04:29
Войска РФ наращивают ударную группировку на Криворожском направлении, - ОК "Юг" Фото: оккупанты наращивают воинскую группировку на Криворожском направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты начали наращивать свою воинскую группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В оперативном командовании "Юг" не исключают в дальнейшем создания на базе переброшенных на данный участок российских войск ударных группировок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что минувшей ночью российские военные выпустили по Никополю и Червоногригоровской громаде около 80 снарядов.

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