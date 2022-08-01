Війська РФ нарощують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"

Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В оперативному командуванні "Південь" не виключають надалі створення на базі перекинутих на дану ділянку російських військ ударних угруповань.