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Войска РФ наращивают количество "инспекторов" на Донбассе и совершают "рейды"

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Донбасс, Вторник 15 февраля 2022 12:30
Войска РФ наращивают количество "инспекторов" на Донбассе и совершают "рейды" Фото: войска РФ наращивают количество "инспекторов" на Донбассе и совершают "рейды" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе увеличивают количество "инспекционных" групп. Кроме того, боевики осуществляют "рейды" по общественным местам для выявления лиц, "пригодных к военной службе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ", - говорится в сообщении.

По информации разведки, оккупанты проверяют подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в указанные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом.

"В то же время, российские оккупационные администрации во взаимодействии с оккупационным командованием продолжают активные мероприятия по комплектованию личным составом первого и второго армейских корпусов", - отмечают в ГУР.

Как рассказали в ведомстве, боевиками осуществляются "рейды" по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц пригодных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.

Напомним, за минувшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Добавим, штаб ООС оценил ситуацию на Донбассе, заявив, что количество обстрелов уменьшилось.

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