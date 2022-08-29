UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ нанесли удар по временно оккупированному Энергодару: ранены 10 человек

Фото: войска РФ нанесли удар по временно оккупированному Энергодару (en.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные поздно вечером 28 августа обстреляли жилые кварталы Энергодара Запорожской области. Сообщается о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести, двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных возле домов по улице Воинов-Интернационалистов.

Сообщается, что таким образом оккупанты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения россиян не останавливает.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.

Напомним, что жителей Энергодара просят пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарВторжение России в УкраинуЗапорожская область