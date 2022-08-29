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Війська РФ завдали удару по тимчасово окупованому Енергодару: поранено 10 осіб

Фото: війська РФ завдали удару по тимчасово окупованому Енергодару (en.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські військові пізно ввечері 28 серпня обстріляли житлові квартали Енергодара Запорізької області. Повідомляється про 10 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

Постраждалі отримали численні осколкові поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії у важкому стані.

Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

Повідомляється, що таким чином окупанти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення росіян не зупиняє.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста.

Нагадаємо, що жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

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