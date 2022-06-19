Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Одеської ОВВА Сергія Братчука в Telegram .

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли Сумську області, в результаті чого було 13 "прильотів".

Крім того, сьогодні вранці в результаті вибуху одного з резервуарів з паливом на нафтобазі в Дніпропетровській області загинув рятувальник. Пізніше стало відомо, що один з постраждалих в результаті ракетного удару по Новомосковському району помер у лікарні.