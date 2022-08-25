Войска РФ нанесли ракетные удары по Хмельницкой области, есть пострадавшие

"В результате двух ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна", - заявил он.

Гамалий добавил, что за медицинской помощью обратились три человека, в частности женщина и двое детей.

"У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь", - сообщил глава ОВА.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Позже стало известно, что жертвами российской атаки стали 22 человека, среди них пятеро детей.

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