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Війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області, є постраждалі

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на четвер, 25 серпня, російські військові завдали два ракетних удари по Хмельницькій області. Від обстрілів постраждав Шепетівський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"В результаті двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері в цивільних будинках і школі. Це вибухова хвиля", - заявив він.

Гамалій додав, що за медичною допомогою звернулися три людини, зокрема жінка і двоє дітей.

"У них легкі пошкодження в результаті ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив глава ОВА.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що жертвами російської атаки стали 22 людини, серед них п'ятеро дітей.

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