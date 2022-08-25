Війська РФ завдали ракетних ударів по Хмельницькій області, є постраждалі

"В результаті двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері в цивільних будинках і школі. Це вибухова хвиля", - заявив він.

Гамалій додав, що за медичною допомогою звернулися три людини, зокрема жінка і двоє дітей.

"У них легкі пошкодження в результаті ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив глава ОВА.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що жертвами російської атаки стали 22 людини, серед них п'ятеро дітей.

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