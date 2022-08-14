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Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области, есть пострадавшие

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Воскресенье 14 августа 2022 09:54
Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области, есть пострадавшие Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 14 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Змиевской громаде Харьковской области. Обстрел велся с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В результате обстрелов пострадали три человека: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Их состояние оценивается как легкое.

По словам главы ОВА, из-за ракетных ударов повреждены окрестные дома и автомобили. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам вновь подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).

Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковской области (t.me/synegubov)

Напомним, ночью 13 августа российские войска обстреляли Харьков. Повреждены центр, Немышлянский и Слободской районы.

Кроме того, 12 августа россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

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